В сети появилось видео с последствиями торнадо в Свердловской области

В сети появились кадры последствий мощного торнадо в городе Кушва Свердловской области. Видео опубликовало издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Город оказался в самом эпицентре разрушительного смерча. Жилые дома стоят без крыши, машины побиты, а деревья повалены или сломаны сильнейшим ветром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без электричества остались 5000 человек, более чем 100 жилым домам требуется ремонт. Количество пострадавших увеличилось до 16.

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным Telegram-каналов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Непогода оставила без света свыше 4 тыс. домов, ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередач. Смерч подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

На этом фоне исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин рассказал, что в ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. Это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса.

Ранее синоптик объяснил, что произошло в Свердловской области.