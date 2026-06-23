Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стали известны самые популярные у россиян направления для отдыха в июле 2026 года

«Купибилет»: в июле большинство россиян поедут в Калининград и Стамбул
Shutterstock

Калининград стал самым востребованным у российских туристов внутренним направлением для путешествий в июле. Среди зарубежных маршрутов наиболее популярным оказался Стамбул. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой исследование аналитиков сервиса «Купибилет».

По данным экспертов, на Калининград пришлось более чем в два раза больше бронирований, чем в Сочи, который стал вторым в топе востребованных внутренних направлений. Третьим лидером у россиян оказалась Махачкала. Помимо этого, в рейтинг самых популярных маршрутов также вошли Владивосток и Минеральные Воды.

Среди зарубежных направлений лидером по-прежнему остается Турция. При этом самым востребованным маршрутом в июля стал Стамбул. Спрос российских туристов на этот город оказался в два раза больше, чем интерес к Анталии, которая расположилась на второй строчке. Третье место в топе принадлежит Еревану. Также среди пяти популярных зарубежных направлений оказались Денпасар на острове Бали и Тбилиси.

«Июль традиционно остается самым активным месяцем летнего туристического сезона. Внутри страны путешественники чаще выбирают морские направления и города с мягким климатом, а среди зарубежных поездок лидируют маршруты с прямым авиасообщением и развитой туристической инфраструктурой», — подчеркнули специалисты.

Представители Ассоциации туроператоров России до этого говорили, что летом 2026 года у российских путешественников есть возможность отправиться прямыми авиарейсами в 35 зарубежных стран. В данный список попали такие направления, как Египет, Сейшельские Острова, Марокко, Танзания, Тунис, Эфиопия и другие направления.

Ранее короткие поездки на выходные стали главным туристическим трендом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!