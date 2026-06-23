Стали известны самые популярные у россиян направления для отдыха в июле 2026 года

Калининград стал самым востребованным у российских туристов внутренним направлением для путешествий в июле. Среди зарубежных маршрутов наиболее популярным оказался Стамбул. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой исследование аналитиков сервиса «Купибилет».

По данным экспертов, на Калининград пришлось более чем в два раза больше бронирований, чем в Сочи, который стал вторым в топе востребованных внутренних направлений. Третьим лидером у россиян оказалась Махачкала. Помимо этого, в рейтинг самых популярных маршрутов также вошли Владивосток и Минеральные Воды.

Среди зарубежных направлений лидером по-прежнему остается Турция. При этом самым востребованным маршрутом в июля стал Стамбул. Спрос российских туристов на этот город оказался в два раза больше, чем интерес к Анталии, которая расположилась на второй строчке. Третье место в топе принадлежит Еревану. Также среди пяти популярных зарубежных направлений оказались Денпасар на острове Бали и Тбилиси.

«Июль традиционно остается самым активным месяцем летнего туристического сезона. Внутри страны путешественники чаще выбирают морские направления и города с мягким климатом, а среди зарубежных поездок лидируют маршруты с прямым авиасообщением и развитой туристической инфраструктурой», — подчеркнули специалисты.

Представители Ассоциации туроператоров России до этого говорили, что летом 2026 года у российских путешественников есть возможность отправиться прямыми авиарейсами в 35 зарубежных стран. В данный список попали такие направления, как Египет, Сейшельские Острова, Марокко, Танзания, Тунис, Эфиопия и другие направления.

Ранее короткие поездки на выходные стали главным туристическим трендом.