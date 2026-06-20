Названо число стран, куда россияне могут улететь прямыми рейсами

АТОР: летом 2026 года прямой перелет для россиян доступен в 35 стран

Летом 2026 года у российских путешественников будет возможность отправиться прямыми авиарейсами в 35 зарубежных стран. Соответствующий перечень был назван представителями Ассоциации туроператоров России (АТОР) в интервью РИА Новости.

В данный список попали такие направления, как Египет, Сейшельские Острова, Марокко, Танзания, Тунис, Эфиопия, Турция, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Афганистан, Вьетнам, Индонезия, Китай, Таиланд, Индия, Мальдивская Республика, Монголия, Оман, Северная Корея, а также Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Кроме того, в перечне значатся Грузия, Сербия и Абхазия.

По словам генерального директора агентства «Дотур» Олеси Адамушкиной, Турция и Египет по-прежнему лидируют среди предпочтений российских туристов для летнего отпуска, так как там легко найти варианты под любые финансовые возможности и интересы.

При этом для бюджетного отдыха за рубежом соотечественники все чаще выбирают Абхазию и Беларусь. В среднем поездка в эти страны обходится семье в 5–7 тысяч рублей за одни сутки.

Ранее стали известны самые востребованные у россиян направления для отдыха на море внутри страны.