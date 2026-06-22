Короткие поездки на выходные стали главным туристическим трендом в России летом. Спрос на поездки с пятницы и субботы по воскресенье в июне и июле вырос на 5% год к году, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом доля путешествий выходного дня также увеличилась — с 17 до 20%. Теперь на них приходится пятое бронирование от общего объема летних поездок.

Активнее всего спрос на путешествия выходного дня растет в крупных туристических центрах: число бронирований в Нижнем Новгороде и Краснодаре на лето выросло на 37%, в Москве — на 17%, в Казани — на 14%. Ощутимый рост показывают исторические города Золотого кольца: Сергиев Посад — на 37%, Суздаль и Переславль-Залесский — на 26%, Ярославль — на 19%, Владимир — на 15%. Кроме того, по приросту спроса лидируют Рязань — на 31%, Тула — на 24%, Псков — на 18%, а также Тверь, Кострома, Великий Новгород — около 10%.

По количеству поездок выходного дня в топ входят Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань и Калининград.

Выбор направления во многом зависит от места проживания: для таких путешествий туристы обычно рассматривают локации в пределах нескольких часов пути или с удобным сообщением. Москвичи чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Казань и Суздаль. Петербуржцы — Москву, Псков, Великий Новгород, Нижний Новгород и Петрозаводск. Жители Новосибирска отправляются на выходные в Томск, Красноярск и Барнаул, казанцы — в Самару, Волгоград и Чебоксары. Туристы с Дальнего Востока чаще всего едут во Владивосток, Хабаровск, Уссурийск и Южно-Сахалинск. Краснодарцы на выходные выбирают черноморское побережье — Сочи, Геленджик, Анапу, — а также горнолыжный кластер Красной Поляны, Архыз и соседний Ростов-на-Дону.

Поездки выходного дня не ограничиваются регионами внутри страны. Абсолютным лидером среди зарубежных направлений для таких путешествий остается Белоруссия — спрос на отдых в республике вырос на 13% год к году. В топе — Минск, Брест и Гродно. Среди других направлений для путешествий на пятницу-воскресенье туристы также часто выбирают Стамбул, Ереван и Тбилиси.

«Несмотря на то что лето традиционно является сезоном длинных отпусков, в этом году короткие поездки на выходные уверенно наращивают долю в структуре путешествий. Россияне используют такой формат отдыха в дополнение к продолжительному отдыху, чтобы разнообразить рабочие будни и успеть увидеть больше за три летних месяца. И хотя такие поездки популярнее внутри страны, в числе зарубежных направлений-лидеров уверенно закрепилась и Белоруссия. В Минск из Москвы можно доехать на «Ласточке» — поезда курсируют три раза в день — или долететь за пару часов», — отметила управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.

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