Ураган прошел по еще одному городу в Свердловской области

Ураган прошел по Туринску Свердловской области, сообщает портал E1.RU.

«Там есть незначительные повреждения зданий школ и детсадов, но на их работу это не повлияло», — говорится в сообщении.

Также в городе отмечаются перебои с электричеством.

23 июня в сети появились кадры последствий мощного торнадо в городе Кушве Свердловской области. Город оказался в самом эпицентре разрушительного смерча, пострадали жилые дома и автомобили.

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным Telegram-каналов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Непогода оставила без света свыше 4 тыс. домов, ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередачи. Смерч подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

На этом фоне исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин рассказал, что в ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. Это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса.

Ранее синоптик объяснил, что произошло в Свердловской области.