Режиссера Андрея Звягинцева внесли в базу сайта «Миротворец»

В базу «Миротворца» внесли режиссера Андрея Звягинцева и его родственников

Режиссер Андрей Звягинцев внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Согласно информации агентства, личные данные режиссера появились в базе из-за посещения Крыма. Авторы сайта обвинили Звягинцева в посягательстве на суверенитет Украины.

Кроме того, в базу были включены мать режиссера Галина Звягинцева и его вторая супруга — фотограф Анна Матвеева.

17 июня в базу «Миротворца» попала статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. Основанием для этого, как сообщалось, стала ее встреча с представителями регионов содружества «Донбасс» в Донской государственной публичной библиотеке.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его создатели заявляют, что ресурс предназначен для выявления и публикации данных лиц, которых они считают угрозой национальной безопасности Украины. В разные годы в базу сайта попадали журналисты, артисты и политики, связанные с Крымом, Донбассом или вызвавшие недовольство администрации ресурса. «Миротворец» позиционирует себя как независимую организацию, созданную волонтерами, юристами и экспертами.

Ранее в базу сайта «Миротворец» была внесена гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко.