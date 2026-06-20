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Общество

Президента РОО «Что? Где? Когда?» внесли в базу «Миротворца»

Гендиректор «Игра-ТВ» Стеценко внесена в базу украинского «Миротворца»
Efrem Lukatsky/AP

Президента Региональной общественной организации (РОО) «Что? Где? Когда?» и гендиректора телекомпании «Игра-ТВ», которая производит передачу, Наталия Стеценко внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Это следует из базы данных ресурса.

На сайте 19 июня были опубликованы личные данные Стеценко, в том числе номер загранпаспорта.

Ее обвиняют в «пропаганде войны, участии в информационно-пропагандистских мероприятиях России, манипулировании общественным сознанием и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В качестве источника приводятся слова бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который заявлял, что Стеценко лично просила знатоков отмалчиваться на вопросы про Крым, ДНР и ЛНР.

17 июня сообщалось, что в базу «Миротворца» внесли статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Жанну Алексееву. Поводом стала ее встреча с представителями регионов содружества «Донбасс» в Донской государственной публичной библиотеке.

Ранее российский олимпийский чемпион попал в базу «Миротворца».

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