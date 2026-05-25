Песков отреагировал на призыв Звягинцева к Путину «закончить бойню»

Российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев не имеет права высказываться по поводу украинского конфликта, поскольку он не осуждал действия Киева в отношении Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Песков обратил внимание, что Звягинцев, начиная с 2014 года, ни разу не прокомментировал «кровавую бойню» Киева в Донбассе.

«Если бы он тогда это делал, наверное, у него бы было право голоса. А сейчас такого права нет», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь также заявил, что не будет передавать президенту России Владимиру Путину обращение Звягинцева с Каннского фестиваля. В своей речи режиссер высказался о специальной военной операции на Украине и обратился к главе российского государства с призывом «закончите эту бойню».

До этого журналистка и телеведущая Ксения Собчак заступилась за Андрея Звягинцева, которого после обращения к Путину в Каннах обвинили в русофобии. Собчак заявила, что Звягинцев не русофоб и не имеет антироссийских настроений.

Собчак назвала фильм «Минотавр», за который режиссер получил приз, антивоенным. По ее словам, картина рассказывает про зло и моральный выбор. При этом журналистке показалось странным, что Звягинцев обратился только к Путину, а не к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который «тоже вполне активно продолжает войну и не готов к компромиссам».

Ранее Звягинцев признался, что с трудом нашел бюджет на «Минотавра».

 
