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Общество

Синоптик назвал условия формирования смерчевых вихрей

Синоптик Шувалов: торнадо способствуют вертикальные движения воздуха в атмосфере
Telegram-канал SHOT

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал РИА Новости, почему формируются смерчевые вихри, подобные торнадо в Кушве Свердловской области.

По его словам, смерчевые вихри образуются из-за интенсивного вертикального движения воздуха в атмосфере. Оно приводит к резкому ухудшению погоды и образованию кучево-дождевых облаков.

«Можно говорить о вероятности формирования смерчей или подобных смерчевых вихрей при таких-то значениях этих коэффициентов. Но сказать конкретно, где это произойдет — это очень сомнительно», — пояснил Шувалов.

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным Telegram-каналов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Непогода оставила без света свыше 4 тыс. домов, ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередач. Смерч подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

На этом фоне исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин рассказал, что в ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. Это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса.

Ранее синоптик объяснил, что произошло в Свердловской области.

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