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Общество

Число пострадавших от смерча в Свердловской области выросло

В Свердловской области 16 человек пострадали из-за смерча

Число жителей Свердловской области, пострадавших при смерче, увеличилось до 16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что больше всего от непогоды пострадал город Кушва. Экстренные и оперативные службы все еще продолжают ликвидировать последствия смерча. Для местных жителей власти развернули пункт временного размещения на 50 человек.

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область. По данным Telegram-каналов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Непогода повредила 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, еще 32 частных жилых дома были полностью разрушены.

Изначально было известно о 15 пострадавших, которые обратились к врачам. Одного человека доставили в больницу в Нижний Тагил. Остальным пострадавшим медики помогли на месте.

Ранее синоптик объяснил, что произошло в Свердловской области.

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