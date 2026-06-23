В Свердловской области 15 человек обратились к врачам после смерча

В Кушве после смерча 15 человек обратились за медпомощью

Из-за смерча в городе Кушве 15 человек обратились за медицинской помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Там уточнили, что одного человека доставили в больницу в Нижний Тагил. Остальным пострадавшим врачи помогли на месте.

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным Telegram-каналов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Непогода оставила без света свыше 4 тыс. домов, ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередач. Смерч подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

На этом фоне исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин рассказал, что в ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. Это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса.

Ранее синоптик объяснил, что произошло в Свердловской области.