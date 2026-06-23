Приставы намерены взыскать с Чубайса 6 млрд рублей

Служба судебных приставов инициировала новое исполнительное производство против бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, связанное с взысканием суммы свыше 6 миллиардов рублей по иску компании. Об этом сообщает ТАСС.

Арбитражный суд Москвы передал приставам материалы, в которых содержится решение о возмещении убытков, понесенных корпорацией «Роснано» из-за действий Чубайса. На основании этих данных было открыто исполнительное производство для принудительного взыскания указанной суммы, из которой почти 5,5 миллиарда рублей составляют убытки, а остальная часть — исполнительный сбор.

До этого в отношении Чубайса было возбуждено три исполнительных производства. Первое из них было инициировано в апреле прошлого года и касалось наложения ареста на имущество экс-главы корпорации на сумму 5,6 миллиарда рублей по иску компании. Согласно решению суда, «Роснано» подала иск против Чубайса и нескольких других лиц о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов США по курсу Центрального банка России на дату исполнения судебного акта.

12 декабря 2025 года «Роснано» предъявила новый иск к своим бывшим руководителям на сумму 11,9 миллиарда рублей за убытки по проекту Crocus, целью которого было создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. В соответствии с материалами из Арбитражного суда Москвы, 12 января 2026 года приставы открыли второе производство в отношении Чубайса об аресте имущества на сумму почти 11,9 миллиарда рублей. В апреле 2026 года было инициировано третье исполнительное производство об аресте имущества на сумму 5,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что пенсию Чубайса в 450 тысяч рублей взыщут в счет долгов перед «Роснано».