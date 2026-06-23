Названо число обитающих в России снежных барсов

До 100 снежных барсов может обитать в России, заявил эксперт

В российских горных регионах может обитать до ста ирбисов. Такой оценкой поделился председатель попечительского совета Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис»» Али Узденов в интервью РИА Новости.

Узденов пояснил, что официально учтено как минимум 87 особей, но из‑за невозможности охвата всех районов ученые склоняются к выводу, что реальная численность может составлять 90–100 животных. Он также отметил, что в мире исследовано лишь около 14% общего ареала снежного барса.

По регионам распределение выглядит так: Республика Алтай — 54 особи, Республика Тыва — 15, Красноярский край — 11 и Республика Бурятия — 7.

Узденов напомнил, что в 2025 году департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России объявил цель увеличить популяцию ирбисов в стране до 150 особей к 2030 году.

В начале июня президент РФ Путин поблагодарил Таджикистан за переданных России снежных барсов.

Ранее в Сибири на видео попало свидание снежных барсов.