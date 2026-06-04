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Политика

Путин поблагодарил Таджикистан за переданных России снежных барсов

Путин: Россия очень благодарна друзьям из Таджикистана за снежных барсов
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Российская сторона очень благодарна Таджикистану за переданных ей снежных барсов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин с руководителями ведущих информационных агентств мира, пишет ТАСС.

«Что касается тигров, мы просто думаем о восстановлении природы. Нам тоже помогают. Например, из Таджикистана нам передавали снежных барсов, за что мы благодарны нашим друзьям», — сказал он.

Президент добавил, что в данный момент сделано очень многое для сохранения популяции дальневосточных тигров.

Путин также отметил, что в сохранении тигров заинтересовано большое количество разных стран.

28 мая в Казахстан с Дальнего Востока доставили четырех амурских тигров: двух взрослых из дикой природы и двух тигрят из реабилитационного центра. Животных подарили в рамках совместного плана мероприятий, который президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в ноябре 2025 года

Ранее Путину и Токаеву показали видео об амурских тиграх.

 
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