Путин поблагодарил Таджикистан за переданных России снежных барсов

Путин: Россия очень благодарна друзьям из Таджикистана за снежных барсов

Российская сторона очень благодарна Таджикистану за переданных ей снежных барсов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин с руководителями ведущих информационных агентств мира, пишет ТАСС.

«Что касается тигров, мы просто думаем о восстановлении природы. Нам тоже помогают. Например, из Таджикистана нам передавали снежных барсов, за что мы благодарны нашим друзьям», — сказал он.

Президент добавил, что в данный момент сделано очень многое для сохранения популяции дальневосточных тигров.

Путин также отметил, что в сохранении тигров заинтересовано большое количество разных стран.

28 мая в Казахстан с Дальнего Востока доставили четырех амурских тигров: двух взрослых из дикой природы и двух тигрят из реабилитационного центра. Животных подарили в рамках совместного плана мероприятий, который президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в ноябре 2025 года

Ранее Путину и Токаеву показали видео об амурских тиграх.