«Кошачья нежность и флирт»: в Сибири на видео попало свидание снежных барсов

В Красноярском крае знакомство двух снежных барсов попало на видео

В Саяно-Шушенском заповеднике Красноярского края фотоловушка сняла знакомство двух снежных барсов «с элементами кошачьей нежности и флирта». Видео опубликовано на странице учреждения во «ВКонтакте».

На кадрах своенравная самка Хулиганка показывает навязчивый интерес к самцу Межелу. Она «бодает» его лбом и приглушенно ворчит. Самец реагирует на ее активность сдержанно. В конце ролика барсы изучают друг друга и кувыркаются.

В заповеднике обратили внимание на поведение Хулиганки: оно может показаться агрессивным, но в действительности означает симпатию и является актом приветствия.

«В следующем брачном периоде существует большая вероятность образования пары, которая может дать потомство и пополнить популяцию западно-саянской группировки», — прокомментировал видео старший научный сотрудник Роман Афанасьев.

В заповеднике заключили, что, хотя снежные барсы считаются одиночками, этот ролик говорит об обратном.

В конце апреля в Московском зоопарке у пары муравьедов начался «конфетно-букетный период». Видео животных показала директор учреждения Светлана Акулова. В ролике муравьеды спят в обнимку.

Ранее фотоловушка сняла, как медведь попытался разнять драку бобров.