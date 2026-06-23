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Общество

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобильное движение через Крымский мост в данный момент приостановлено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, освещающем ситуацию на подъездах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Гражданам, находящимся на мосту или в зоне досмотра, рекомендуется сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям представителей службы транспортной безопасности.

22 июня Крымский мост перекрывался уже несколько раз.

15 июня Гаагский арбитраж отклонил иск Украины, требовавший демонтажа Крымского моста. В российском внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали данную претензию как абсурдную и циничную. В МИД РФ подчеркнули, что подобная позиция демонстрирует враждебность киевского руководства по отношению к жителям полуострова.

Ранее на Украине захотели превратить Крым в «остров».

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