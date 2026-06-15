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Политика

Суд в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста

МИД РФ: арбитраж отказал Киеву в требовании демонтировать Крымский мост
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Арбитраж в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», — заявили в ведомстве.

В МИД РФ назвали требование о демонтаже моста абсурдным и циничным, отметив, что само его заявление показало бесчеловечную сущность Киева, который до сих пор стремится наказать крымчан за их выбор в пользу России.

Единственный эпизод, по которому арбитраж сделал замечание, касается сроков проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве моста, отметили в ведомстве. По мнению суда, экологическая экспертиза была проведена в сжатые сроки. В министерстве подчеркнули, что ускоренные темпы были вызваны гуманитарной необходимостью — обеспечить снабжение населения Крыма электроэнергией, водой, продовольствием и медикаментами в условиях блокады со стороны Украины. При этом сама экспертиза оказалась верной: строительство не нанесло вреда природе, что подтвердил и сам арбитраж, добавили в МИД. Суд также указал на невыполнение Украиной ее собственных обязательств по международному сотрудничеству в области защиты морской среды, сообщили в ведомстве.

Кроме того, арбитраж отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение Россией суверенитета над всем Азовским морем.

Ранее суд отказал Киеву в репарациях от РФ за использование ресурсов Крыма.

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