Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Министр обороны Украины захотел превратить Крым в «остров»

Глава МО Украины Федоров: Крым может превратиться в остров

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о планах ВСУ превратить Крым «в остров» с помощью атак беспилотников. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Pressing.

«По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, скорее всего, Крым превратится в остров», — отметил он.

Также Федоров в интервью, используя матерные слова, пообещал, что Крым ждут тяжелые времена.

В конце мая экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Украину добиваться контроля над Крымом, сделав его «непригодным для использования» и взорвав Крымский мост.

В июне генерал-майор Владимир Попов отметил, что Украина не сможет организовать блокаду Крымского полуострова, и в Киеве это понимают.

Также 16 июня военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что новый украинский морской дрон Sea Trident будет предназначен для ударов по Крымскому мосту.

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!