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Автомобили

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли третий раз за сутки

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей третий раз за сутки
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту временно ограничили проезд транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе. Это уже третья остановка движения на мосту с начала новых суток.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает канал.

Первый раз 22 июня Крымский мост перекрыли в 6:28 утра. Затем в 7:58.

15 июня арбитраж в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В МИД РФ назвали требование о демонтаже переправы абсурдным и циничным, отметив, что само его заявление показало бесчеловечную сущность Киева, который до сих пор стремится наказать крымчан за их выбор в пользу России.

Единственный эпизод, по которому арбитраж сделал замечание, касается сроков проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве моста, отметили в ведомстве.

Ранее министр обороны Украины захотел превратить Крым в «остров».

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