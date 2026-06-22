На Аляске рухнул вертолет береговой охраны, судьба экипажа неизвестна

На Аляске разбился вертолет береговой охраны США, передает ABC News.

Телеканал сообщает, что авиакатастрофа произошла у города Ситки. Там упал вертолет MH-60 Jayhawk, приписанный к авиабазе американской береговой охраны Астория. К месту крушения направились спасательные бригады и службы экстренного реагирования.

В береговой охране пообещали провести расследование, чтобы установить причину случившегося, и подчеркнули, что сейчас в приоритете спасение членов экипажа вертолета.

14 июня в Рио-де-Жанейро два вертолета столкнулись в воздухе. Один из них детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам. Другой вертолет упал на территорию заброшенной церкви, которую арендует автодилер BYD. В общей сложности шесть человек получили несовместимые с жизнью травмы, в том числе американский музыкант Oliver Tree.

Ранее появились кадры с места крушения Ан-32 в Индии.