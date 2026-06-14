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Общество

В Бразилии вертолеты столкнулись в воздухе, а при падении на землю взорвали электромобили

В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета, шесть человек не выжили
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В Рио-де-Жанейро два вертолета столкнулись в воздухе, шесть человек получили несовместимые с жизнь травмы, передает G1.

Телеканал сообщает, что крушение произошло утром в юго-западной части города. Один из вертолетов детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам. Другой упал на территорию заброшенной церкви, которую арендует автодилер BYD.

По данным Национального агентства гражданской авиации, одним из вертолетов был Eurocopter AS 350 B2. Он использовался с 2012 года.

До этого вертолет потерпел крушение в аэропорту Норт-Перри в американском штате Флорида, пострадали четыре человека. Robinson R44 рухнул при попытке взлета. После падения воздушное судно опрокинулось и задело находившийся поблизости самолет. Вертолет получил средние повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее появились кадры с места крушения Ан-32 в Индии.

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