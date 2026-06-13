Пятеро погибших: появились кадры с места крушения Ан-32 в Индии

В Индии пять человек погибли при крушении военно-транспортного самолета Ан-32

Самолет Ан-32 ВВС Индии потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат в штате Ассам. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на вооруженные силы страны.

Информация об инциденте на северо-востоке страны поступила сегодня ранее. В результате крушения, как теперь выяснилось, погибли пятеро военных ВВС Индии. Выжил один пилот, в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

В ВВС Индии уточнили, что для установления причин трагедии будет создана специальная комиссия. На опубликованных в сети кадрах видно, что воздушное судно развалилось на части и обгорело.

Ан-32 — советский военно-транспортный самолет, единственный в истории советской авиации, который создавался специально для экспорта и не был принят на вооружение в СССР.

До этого агентство Reuters сообщало о крушении военного вертолета Ми-17 в пакистанском Кашмире. Вертолет разбился во время взлета по технической причине. Упав на землю, он сразу загорелся. В результате разбились как минимум 22 человека.

Ранее в США во время авиашоу столкнулись боевые самолеты.