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Общество

В Свердловской области ввели режим ЧС из-за смерча

В городе Кушва Свердловской области ввели режим ЧС из-за смерча
Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин/VK

В городе Кушва Свердловской области, который пострадал из-за смерча, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«На территории (Кушвинского муниципального. — «Газета.Ru») округа введен режим чрезвычайной ситуации. Водоснабжение восстановлено, но еще возможны кратковременные перебои», — говорится в сообщении.

По предварительным данным департамента, в городе пострадали крыши 89 частных домов, детского сада и школы. В частном секторе были повреждены газовые трубы, из-за чего в целях безопасности временно отключили газоснабжение.

В ведомстве рассказали, что в результате урагана пострадали шесть человек — все взрослые.

«Четыре человека госпитализируются силами медиков Центральной городской больницы Кушвы, еще двое проходят лечение амбулаторно», — уточнили в департаменте.

Незадолго до этого власти Кушвы объявили, что ввели режим повышенной готовности для устранения последствий смерча.

Вечером 22 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что ужасающий смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным журналистов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Торнадо подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

Ранее смерчи засняли вблизи Сочи.

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