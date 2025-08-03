Смерчи засняли вблизи Сочи

Два смерча сняли на видео у побережья Сочи

Смерчи засняли на видео у побережья Сочи. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как два смерча над водой объединяются в один неподалеку от городского побережья.

В публикации отмечается, что смерчи не вышли на сушу и распались на безопасном расстоянии от пляжей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале подчеркнул, что из-за погодных условий в селе Дефановка было подтоплено 25 зданий, в Молдаванском — 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 участков.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что от «удара стихии» в Краснодарском крае из числа организованных туристов никто не пострадал.

По данным ведомства, из-за обрушившихся на регион смерчей, гроз и паводковых дождей в некоторых районах была нарушена транспортная инфраструктура. Некоторые экскурсионные маршруты корректируются.

На Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки.

Ранее жительница Кубани рассказала, как люди продолжают купаться в шторм.