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Смерчи засняли вблизи Сочи

Два смерча сняли на видео у побережья Сочи
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Смерчи засняли на видео у побережья Сочи. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как два смерча над водой объединяются в один неподалеку от городского побережья.

В публикации отмечается, что смерчи не вышли на сушу и распались на безопасном расстоянии от пляжей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале подчеркнул, что из-за погодных условий в селе Дефановка было подтоплено 25 зданий, в Молдаванском — 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 участков. 

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что от «удара стихии» в Краснодарском крае из числа организованных туристов никто не пострадал.

По данным ведомства, из-за обрушившихся на регион смерчей, гроз и паводковых дождей в некоторых районах была нарушена транспортная инфраструктура. Некоторые экскурсионные маршруты корректируются.

На Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки.

Ранее жительница Кубани рассказала, как люди продолжают купаться в шторм.

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