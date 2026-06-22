В Свердловской области несколько человек пострадали из-за мощного смерча

112: в Свердловской области пять человек пострадали из-за мощного смерча

Пять человек пострадали в результате мощного смерча в Свердловской области. Об этом пишет 112.

Как уточнил Telegram-канал, стихия обрушилась на Кушву. В результате повреждены 12 частных домов и хирургический корпус центральной районной больницы.

«Троих пострадавших госпитализировали, еще двум людям помощь оказали на месте», — говорится в публикации.

Отмечается, что экстренные службы продолжают работать на месте.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что ужасающий смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным журналистов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Торнадо подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

9 июня очевидцы сняли на видео смерч, который обрушился на город Керчь в Крыму. На кадрах видно, как к небу поднимается большая воронка. Через некоторое время она рассеивается. Атмосферный вихрь над городом сопровождали ливень и град.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.