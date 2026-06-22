Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Свердловской области несколько человек пострадали из-за мощного смерча

112: в Свердловской области пять человек пострадали из-за мощного смерча

Пять человек пострадали в результате мощного смерча в Свердловской области. Об этом пишет 112.

Как уточнил Telegram-канал, стихия обрушилась на Кушву. В результате повреждены 12 частных домов и хирургический корпус центральной районной больницы.

«Троих пострадавших госпитализировали, еще двум людям помощь оказали на месте», — говорится в публикации.

Отмечается, что экстренные службы продолжают работать на месте.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что ужасающий смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным журналистов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Торнадо подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

9 июня очевидцы сняли на видео смерч, который обрушился на город Керчь в Крыму. На кадрах видно, как к небу поднимается большая воронка. Через некоторое время она рассеивается. Атмосферный вихрь над городом сопровождали ливень и град.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!