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Общество

В Москве вынесли приговор убийце собак Сергею Паю

Убийцу собак Сергея Пая приговорили к двум годам колонии-поселения
Telegram-канал SHOT

Суд приговорил мужчину, который украл и убил собаку в Новой Москве, к двум годам и двум месяцам колонии поселения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным следствия, в ноябре 2025 года Сергей Пай похитил в Новой Москве собаку породы бордер-колли по кличке Сима, вывез ее в безлюдное место и забил молотком. Задержанный объяснил свой поступок желанием вылечить семью от затяжной простуды с помощью собачьего жира. По его словам, мясо он планировал продать в корейские рестораны.

14 июня Telegram-канал «Нижний №1» сообщал, что в Нижегородской области неизвестный жестоко расстрелял собаку и бросил ее на улице. Окровавленного пса, не способного подняться на лапы, обнаружили на улице Островского в Бору. Местные жители забрали его на ночь, а утром отвезли в ветеринарную клинику. По результатам рентгена в собаке насчитали как минимум 14 пуль. Больше всего пострадали задние лапы.

2 июня в Махачкале осудили мужчину за жестокое обращение с бездомной собакой.

Ранее в Татарстане возбудили дела против зоозащитников, жаловавшихся на живодера.

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