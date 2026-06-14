Живодер изрешетил собаку пулями в Нижегородской области

В Нижегородской области неизвестный живодер изрешетил собаку пулями и бросил на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Окровавшенного пса обнаружили на улице Островского в городе Бор. Собака не могла подняться на лапы. Неравнодушные жители забрали его на ночь, а утром отвезли в ветеринарную клинику.

По результатам рентгена в собаке насчитали как минимум 14 пуль. Больше всего пострадали задние лапы. Несколько пуль прошли через грудную клетку, одна застряла прямо в суставе. Из-за долгого отсутствия помощи в ранах завелись опарыши.

Сейчас ветеринары ждут результаты дополнительных обследований. Несмотря на тяжелые травмы, пес пьет воду и пытается встать. Животному около десяти лет, за его жизнь борются ветеринары и волонтеры.

Ранее живодер забил арматурой трех собак и покалечил еще одну в Воронежской области.