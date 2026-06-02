В Дагестане впервые осудили живодера, открывшего стрельбу по собаке на улице

В Махачкале осудили мужчину за жестокое обращение с бездомной собакой. Как пишет kp.ru, это первое подобное дело, дошедшее до суда в Дагестане.

Инцидент произошел 25 сентября прошлого года в столице республики. По словам зоозащитницы Виктории, неизвестный мужчина прямо на ее глазах выстрелил из пневматического ружья в дворнягу по кличке Вита, которая была известна своей добротой и доверчивостью.

Очевидица срочно доставила собаку в ветклинику, где у нее диагностировали тяжелые пулевые ранения головы и челюсти. Благодаря своевременной помощи состояние собаки удалось стабилизировать, она выжила и не потеряла веру в людей.

После резонанса в сети сотрудники ГУ МВД по Дагестану установили виновного. Им оказался 61-летний житель Махачкалы. На допросе он утверждал, что именно эта собака недавно разорвала полтора десятка кур.

Зоозащитники вместе с юристом Сергеем Егоровым добились возбуждения дела и передачи его в суд. Мужчину признали виновным по статье о жестоком обращении с животными. Его приговорили к штрафу в 10 тыс. рублей и возмещению морального вреда в том же размере.

«Наказание копеечное, – скажете вы. Но, во-первых, у человека будет судимость. Во-вторых, сам факт наработки практики в регионе – это уже хорошо. В-третьих, собака пострадала не сильно и осталась жива, правда, исключительно благодаря волонтерам», — подчеркнул адвокат.

Ранее в Татарстане возбудили дела против зоозащитников, жаловавшихся на живодера.