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Общество

Губернатор напомнил, как важно прислушиваться к предупреждениям об опасности

Гусев: при атаке ВСУ на Воронеж пострадали те, кто проигнорировал предупреждения
Таисия Лисковец/РИА Новости

В результате атаки украинских войск по Воронежу пострадали те, кто проигнорировал предупреждения об опасности. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. <...> Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице», — подчеркнул он.

Гусев попросил максимально серьезно относиться к сигналам опасности, указаниям оперативных служб и отметил, что от их соблюдения напрямую зависит жизнь людей.

Кроме того, губернатор сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью. По словам главы региона, несколько десятков горожан обратились в больницы, большую часть пациентов отпустили домой после оказания медпомощи.

22 июня Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» в Московской области попал по удар украинских беспилотников. Персонал не пострадал, функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено.

Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.

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