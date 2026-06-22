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Армия

ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье

Беспилотники ВСУ ударили по Центру космической связи в подмосковной Дубне
ФГУП «Космическая связь»

Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» в Московской области попал по удар украинских беспилотников, персонал не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе головной структуры центра — ГП «Космическая связь».

«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», — отмечается в сообщении.

В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации последствий. Никто из сотрудников Центра не пострадал.

22 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали производственное здание одного из предприятий в Воронеже. Пострадали трое человек. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел режим чрезвычайной ситуации в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа. Решение было принято для оперативной ликвидации последствий.

Военкор Юрий Котенок предположил, что ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow.

Ранее военный эксперт раскрыл, способны ли ВСУ вести наступление.

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