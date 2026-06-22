ВСУ атаковали Центр космической связи в Подмосковье

Беспилотники ВСУ ударили по Центру космической связи в подмосковной Дубне

Центр космической связи (ЦКС) «Дубна» в Московской области попал по удар украинских беспилотников, персонал не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе головной структуры центра — ГП «Космическая связь».

«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», — отмечается в сообщении.

В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации последствий. Никто из сотрудников Центра не пострадал.

22 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали производственное здание одного из предприятий в Воронеже. Пострадали трое человек. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей.

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Военкор Юрий Котенок предположил, что ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow.

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