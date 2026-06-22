Увеличилось число пострадавших из-за атаки ВСУ на автобус в Горловке

Число пострадавших из-за атаки ВСУ на автобус в Горловке выросло до 15 человек

Число пострадавших в результате удара беспилотника ВСУ по гражданскому автобусу в Горловке Донецкой народной республике (ДНР) увеличилось до 15 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Приходько.

«По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до 15», — написал он.

22 июня Приходько сообщил, что в Горловке в результате атаки украинского дрона на автобус пострадали 12 человек. Позже он заявил, что это число выросло до 13.

3 июня беспилотник ВСУ ударил по гражданскому рейсовому автобусу в Донецкой народной республике. Транспортное средство следовало по маршруту Москва — Симферополь, когда в него влетел беспилотник. В результате удара восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек, из которых 10 были доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.