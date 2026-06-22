Возросло число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Горловке

Приходько: в Горловке число раненных из-за атаки ВСУ на автобус выросло до 13

Число раненных в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) увеличилось до 13. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до 13», — говорится в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Незадолго до этого Приходько рассказал, что 12 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести из-за удара БПЛА по автобусу в Горловке.

22 июня ВСУ атаковали производственное здание одного из предприятий в Воронеже. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей. По его словам, пострадали три человека.

Ранее ВСУ пытались спрятать тяжелые квадрокоптеры на крыше дома в Донецке.