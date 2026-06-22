Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В ДНР при атаке дрона ВСУ на автобус пострадали 12 человек

Мэр Приходько: 12 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус пострадали 12 человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА ВФУ на гражданский автобус в Горловке ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей», — написал глава города.

Несколькими часами ранее Приходько сообщил, что житель Кузбасса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке. Мужчина получил травмы, выполняя рабочие обязанности, когда ВСУ атаковали город с помощью беспилотников.

До этого в результате взрыва украинского боеприпаса в Горловке женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Мэр города пояснил, что инцидент произошел в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик» Вооруженных сил Украины.

Ранее Пушилин рассказал, как «Купол Донбасса» спасает жителей ДНР.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!