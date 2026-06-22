В ДНР при атаке дрона ВСУ на автобус пострадали 12 человек

Мэр Приходько: 12 человек пострадали при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус пострадали 12 человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА ВФУ на гражданский автобус в Горловке ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей», — написал глава города.

Несколькими часами ранее Приходько сообщил, что житель Кузбасса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке. Мужчина получил травмы, выполняя рабочие обязанности, когда ВСУ атаковали город с помощью беспилотников.

До этого в результате взрыва украинского боеприпаса в Горловке женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Мэр города пояснил, что инцидент произошел в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик» Вооруженных сил Украины.

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