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Армия

ВСУ пытались спрятать тяжелые квадрокоптеры на крыше дома в Донецке

Штаб обороны ДНР: ВСУ пытались спрятать три «Бабы-Яги» на крыше дома в Донецке
Штаб Обороны ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью пытались спрятать на крыше жилого дома в Донецке три тяжелых квадрокоптера «Баба-Яга». Об этом сообщил штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По его данным, под прикрытием ночного массированного налета ВСУ разместили БПЛА на доме в центре Донецка, чтобы днем активировать их и нанести удары по мирным жителям.

Местные жители обратились в УФСБ по ДНР и рассказали, что на крышу приземлились дроны. В настоящее время квадрокоптеры обезврежены.

21 июня глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что благодаря работе системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» и сводных огневых групп за неделю было предотвращено более 128 атак беспилотников ВСУ.

По его информации, в Петровском районе Донецка ВСУ пытались атаковать мирные кварталы с помощью дронов «Хорнет» и «Батон» с осколочно-фугасными боезарядами, в Ясиноватой сбиты три дрона, нацеленные на железнодорожный узел, недалеко от электростанции под Волновахой были перехвачены дроны «Б-2» и «Рубака», вооруженные осколочно-фугасными боеприпасами.

Ранее российский снайпер раскрыл секрет уничтожения квадрокоптера ВСУ «Баба-Яга».

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