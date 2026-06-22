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Общество

Еще один аэропорт Краснодарского края ограничил работу

Росавиация: в аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Shutterstock/StockphotoVideo

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Перед этим временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Геленджика.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории города была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал не подходить к окнам, укрыться в помещении без окон и не использовать автомобиль в качестве укрытия.

Несколькими часами ранее режим ракетной опасности объявили сразу в нескольких регионах России. Предупреждения действовали в Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Орловской областях, а также в Чувашии. При этом в Липецкой области сначала сообщили об отмене ракетной опасности, однако позднее режим был объявлен вновь.

Ранее 200 россиян более суток не могли вылететь из Антальи в Москву.

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