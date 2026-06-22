200 россиян более суток не могли вылететь из Антальи в Москву

Пассажиры авиакомпании Southwind уже более суток ожидают вылета из турецкой Антальи в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома» со ссылкой на подписчика.

По данным источника, за рубежом оказались заблокированы более 200 туристов, включая семьи с маленькими детьми, которым пришлось ночевать в аэропорту. Рейс, запланированный на 20 июня, был перенесен, и пассажиров разместили в гостинице, однако на следующий день при повторной доставке в аэропорт выяснилось, что вылет вновь отложен.

Рейс, вылетевший из Турции в Россию 22 июня в 05:18, должен был прибыть в Шереметьево, однако в аэропорту ввели временные ограничения на прием воздушных судов.

В конце мая сотни российских туристов не смогли вылететь в Турцию и обратно из-за того, что у авиакомпании Air Anka закончилось разрешение на полеты в Россию. Пассажирам несколько раз переносили вылет, после чего рейсы просто отменяли. Некоторым путешественникам повезло — им смогли перебронировать билеты у других перевозчиков. Однако большинство туристов столкнулись с трудностями. В Росавиации сообщили, что разрешение у Air Anka кончилось еще 25 мая, однако, несмотря на это, авиакомпания продала свои провозные емкости туроператору Anex до конца октября.

Ранее пассажирский самолет, летевший в Москву, подал сигнал тревоги.