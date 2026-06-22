В Индии при пожаре в учебном центре погибли свыше 10 человек

В Индии при пожаре в учебном центре погибли не менее 14 человек

В здании учебного центра, расположенном в городе Лакхнау (центральный штат Индии Уттар-Прадеш), произошел крупный пожар, жертвами которого стали по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил заместитель главного министра штата Браджеш Патхак, передает агентство ANI.

«Я видел 14 тел погибших в результате пожара», — сказал он.

В момент возгорания в здании были учащиеся в возрасте 16-17 лет. Несколько человек получили ранения.

Пожарные и спасатели работают на месте происшествия. Из здания эвакуированы десятки человек. Причины пожара выясняются.

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23 мая в Челябинске в лицее №77 во время урока вспыхнула лампа. Школьников эвакуировали.

Ранее в Новосибирском государственном техническом университете произошел пожар.