В Челябинской школе во время урока произошел пожар

В Челябинске во время урока в лицее вспыхнула лампа

В Челябинске в лицее №77 во время урока вспыхнула лампа — детей эвакуировали. О происшествии сообщает группа «Вконтакте» 1obl.ru.

«Семиклассники писали контрольную работу, и в какой-то момент учитель заметила, что на потолке над последней партой горит лампа. Пока школьники эвакуировались, горящие фрагменты начали падать на парту, она загорелась», — сказано в посте.

Как уточняется, педагог смогла самостоятельно ликвидировать возгорание, использовав огнетушитель.

По данным МЧС по региону, которые приводит группа, из эвакуировались 28 детей и двое взрослых, никто не пострадал. Помощь сотрудников ведомства не потребовалась.

До этого сообщалось о пожаре в научном институте в Иркутске. Как писал Telegram-канал SHOT, горит здание НИИ благородных и редких металлов и алмазов («Иргиредмета») на бульваре Гагарина. Возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже. На видео с места происшествия видно, как горит крыша здания. Густой дым поднимается высоко в небо и виден за сотни метров. Площадь пожара уже достигла 700 квадратных метров. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место. В тушении участвуют 10 единиц спецтехники.

Ранее крыша ресторана «Генацвале» загорелась на Новом Арбате в центре Москвы.