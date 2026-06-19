Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В начальной школе Токио произошел пожар, пострадали дети

Kyodo: при пожаре в школе Токио пострадали десять человек
Pawel Mazur/Shutterstock/FOTODOM

Десять человек пострадали в результате пожара в муниципальной начальной школе в токийском районе Кита. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

Возгорание произошло около 11:00 по местному времени (05:00 мск) в начальной школе Такиногава-дайсан. Согласно информации, размещенной на сайте учебного заведения, в текущем учебном году там обучаются 337 детей.

По данным пожарного управления Токио, предположительно, огонь возник в музыкальном классе, расположенном на четвертом этаже здания.

Пожарные вывели из здания четырех человек. Остальные ученики и сотрудники школы были своевременно эвакуированы. В результате пожара пострадали не менее восьми школьников и двое учителей. Все они надышались дымом, однако угрозы их жизни нет.

Для ликвидации возгорания к месту происшествия направили более 65 пожарных машин и другой специальной техники.

До этого в детской поликлинике на Кубани через несколько дней после потопа произошел пожар. По словам очевидцев, очаг возгорания был в кабинете педиатра. Они почувствовали сильный запах горелого пластика. Всех посетителей поликлиники эвакуировали.

Ранее в Дагестане школа ушла под воду после непогоды.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!