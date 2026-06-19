В начальной школе Токио произошел пожар, пострадали дети

Kyodo: при пожаре в школе Токио пострадали десять человек

Десять человек пострадали в результате пожара в муниципальной начальной школе в токийском районе Кита. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

Возгорание произошло около 11:00 по местному времени (05:00 мск) в начальной школе Такиногава-дайсан. Согласно информации, размещенной на сайте учебного заведения, в текущем учебном году там обучаются 337 детей.

По данным пожарного управления Токио, предположительно, огонь возник в музыкальном классе, расположенном на четвертом этаже здания.

Пожарные вывели из здания четырех человек. Остальные ученики и сотрудники школы были своевременно эвакуированы. В результате пожара пострадали не менее восьми школьников и двое учителей. Все они надышались дымом, однако угрозы их жизни нет.

Для ликвидации возгорания к месту происшествия направили более 65 пожарных машин и другой специальной техники.

До этого в детской поликлинике на Кубани через несколько дней после потопа произошел пожар. По словам очевидцев, очаг возгорания был в кабинете педиатра. Они почувствовали сильный запах горелого пластика. Всех посетителей поликлиники эвакуировали.

Ранее в Дагестане школа ушла под воду после непогоды.