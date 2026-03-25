В Новосибирске ликвидировали пожар в корпусе НГТУ

МЧС: возгорание в корпусе НГТУ в Новосибирске ликвидировали за 35 минут
Пожар произошел в одном из учебных корпусов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), пожарные ликвидировали возгорание за 35 минут. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону.

«В течение 35 минут с момента прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожар начался в результате возгорания бумаги в кабинете на втором этаже корпуса. В помещении сработала автоматическая установка пожарной сигнализации, учащихся и персонал эвакуировали. Пожарные смогли локализовать пожар через 15 минут после прибытия.

В настоящее время точная причина возгорания устанавливается. Отмечается, что пострадавших при пожаре в НГТУ не зафиксировано.

24 марта в здании автосервиса в промзоне Нижнего Новгорода произошел крупный пожар, его ликвидировали на площади 1,5 тыс. кв. м. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.

 
