У берегов Крыма произошло новое землетрясение

Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марина Бондарь заявила, что у побережья Севастополя зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,1. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

По данным Бондарь, в 14:07 был зафиксирован подземный толчок с энергетическим классом Кп=10,4. Специалист призвала местных жителей сохранять спокойствие и не пренебрегать мерами безопасности.

Утром 22 июня у берегов Севастополя были зарегистрированы семь землетрясений. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в Черном море примерно в 30 км от побережья.

Жители Севастополя рассказали, что ощутили последствия сейсмической активности в разных районах города. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Позднее доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков рассказал, что серия землетрясений у берегов Крыма является характерным для региона природным явлением и способствует снижению накопленного напряжения в земной коре.

Ранее под Антарктидой зафиксировали сотни загадочных землетрясений.