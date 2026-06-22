Геолог объяснил серию подземных толчков у Крыма

Серия землетрясений у берегов Крыма является характерным для региона природным явлением и способствует снижению накопленного напряжения в земной коре. Об этом рассказал ТАСС доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.

По словам ученого, высвобождение энергии при небольших подземных толчках считается благоприятным признаком, поскольку уменьшает накопленное напряжение.

Утром 22 июня у берегов Севастополя были зарегистрированы семь землетрясений. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в Черном море примерно в 30 км от побережья.

Жители Севастополя рассказали, что ощутили последствия сейсмической активности в разных районах города. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два из семи землетрясений ощущались в городе, однако никаких повреждений объектов зафиксировано не было.

По свидетельствам очевидцев, толчки ощущались не только в Севастополе, но и в пригородах, включая Верхнесадовое и Балаклаву. Некоторые жители сообщили, что почувствовали вибрацию, находясь в автомобилях, другие отмечали движение мебели, столешниц, посуды и даже листьев комнатных растений.

Ранее под Антарктидой зафиксировали сотни загадочных землетрясений.