Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Геолог объяснил серию подземных толчков у Крыма

Геолог Корженков назвал благоприятным признаком землетрясения у Крыма
Uwe Anspach/Global Look Press

Серия землетрясений у берегов Крыма является характерным для региона природным явлением и способствует снижению накопленного напряжения в земной коре. Об этом рассказал ТАСС доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.

По словам ученого, высвобождение энергии при небольших подземных толчках считается благоприятным признаком, поскольку уменьшает накопленное напряжение.

Утром 22 июня у берегов Севастополя были зарегистрированы семь землетрясений. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в Черном море примерно в 30 км от побережья.

Жители Севастополя рассказали, что ощутили последствия сейсмической активности в разных районах города. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два из семи землетрясений ощущались в городе, однако никаких повреждений объектов зафиксировано не было.

По свидетельствам очевидцев, толчки ощущались не только в Севастополе, но и в пригородах, включая Верхнесадовое и Балаклаву. Некоторые жители сообщили, что почувствовали вибрацию, находясь в автомобилях, другие отмечали движение мебели, столешниц, посуды и даже листьев комнатных растений.

Ранее под Антарктидой зафиксировали сотни загадочных землетрясений.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!