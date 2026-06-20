Под Антарктидой зафиксировали сотни загадочных землетрясений там, где их быть не должно

Ученые из США и Испании, используя алгоритмы глубокого обучения, обнаружили 510 землетрясений на глубине 100–150 км под ледником Давида в Восточной Антарктиде. Сейсмическая активность в этом районе считалась практически невозможной: он находится далеко от границ тектонических плит. Работа опубликована в журнале Science.

Данные собирались с 49 сейсмических станций. ИИ-алгоритм с трансферным обучением различал первичные (p) и вторичные (s) волны, что позволяло точно определять местоположение очагов. Магнитуды толчков составляли от 1,6 до 3,5.

«Внутриплитные землетрясения на промежуточных глубинах особенно трудно объяснить: условия высокой температуры и давления в верхней мантии не способствуют хрупким разрушениям», — признают авторы.

Объяснение феномена кроется в геологической особенности: граница между толстой холодной плитой Восточной и тонкой тёплой плитой Западной Антарктиды создает концентрацию напряжений. В сочетании с давлением горячей мантии снизу и тяжелого ледника сверху это вызывает разломы на больших глубинах.

Загадкой остается то, почему все 510 толчков сосредоточены именно под ледником Давида: аналогичные условия существуют вдоль других участков Трансантарктических гор. Авторы предполагают наличие дополнительных локальных факторов.

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