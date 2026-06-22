Глава Севастополя рассказал о произошедших у города землетрясениях

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что у берегов Севастополя произошло семь землетрясений.

«Сегодня утром в Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками: в 06:14 [мск] — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 км), в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 км от города)», — поделился Развожаев.

Он добавил, что разрушений в городе нет, однако возможны повторные толчки.

Развожаев уточнил, что сейсмическая активность является нормой для крымского региона.

21 июня у побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова уточнила, что жители Парамушира ощутили землетрясение магнитудой 2. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

20 июня в Камчатском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. По данным сейсмологов, толчок произошел в 6:49 мск. Эпицентр располагался в 165 км от Петропавловска-Камчатского, а сам очаг находился на глубине 17 км. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее под Антарктидой зафиксировали сотни загадочных землетрясений.