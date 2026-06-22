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Общество

В аэропорту Сочи сняли ограничения

Росавиация: в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
Shutterstock

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения были введены около 1,5 часа назад.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории города была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Он призвал не подходить к окнам, укрыться в помещении без окон и не использовать автомобиль в качестве укрытия.

Несколькими часами ранее режим ракетной опасности объявили сразу в нескольких регионах России. Предупреждения действовали в Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Воронежской и Орловской областях, а также в Чувашии. При этом в Липецкой области сначала сообщили об отмене ракетной опасности, однако позднее режим был объявлен вновь.

Ранее 200 россиян более суток не могли вылететь из Антальи в Москву.

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