Число пострадавших в лагере Тывы увеличилось

В Тыве число пострадавших в лагере детей увеличилось до 14

Во время нападения мужчины на лагерь в Тыве пострадали 14 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

При этом все дети, которые получили какие-либо травмы в процессе, сейчас находятся в нормальном состоянии.

«Ни у кого нет тяжких телесных повреждений», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел 21 июня. 25-летний мужчина смог проникнуть на территорию лагеря «Орленок». Там он ворвался в спальню и стал нападать на детей. Одну девочку он оттаскал за волосы, а мальчика – избил. Помимо этого, он разгромил мебель.

По данным СМИ, после задержания россиянин не смог внятно объяснить произошедшее, так как был пьян. Как рассказали очевидцы, он «едва стоял на ногах». Мужчина якобы ничего не помнит.

После нападения психологи оказывают всю необходимую помощь детям, их родителям и педагогам.

Известно, что в лагере есть исправная тревожная кнопка, а объект охраняется.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад об инциденте с нападением мужчины на детский лагерь.