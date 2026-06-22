Россиянин с бензопилой пытался напасть на полицейских

В Красноярском крае мужчину с бензопилой задержали за нападение на полицейских

В Красноярском крае мужчину подозревают в агрессии в отношении полицейских. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, какое-то время назад он избивал знакомую. В день инцидента он приехал к ней для выяснения отношений. Увидев это, кто-то вызвал полицейских.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, у них завязался с мужчиной конфликт. В процессе россиянин схватился за бензопилу и стал наступать на сотрудников МВД. Специалисты несколько раз выстрелили в воздух.

«Агрессивного мужчину удалось обезвредить. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – сообщается в публикации.

До этого на Сахалине задержали жителя Тывы, который проявлял агрессию к полицейским. Он отказался идти в камеру для задержанных, схватил одного правоохранителя за руку, а другого отпинал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее мужчина с топором напал на полицейских при задержании.