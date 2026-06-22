Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в аэропорту Махачкалы

Самолет авиакомпании «Победа», который летел из Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал и совершил вынужденную посадку в аэропорту Махачкалы из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Предварительная причина вынужденной посадки — ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал... Организовано проведение доследственной проверки», — отмечается в сообщении.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства авиапроисшествия.

До этого сообщалось, что воздушное судно менее чем через час после взлета подало сигнал «general emergency» и начало снижение до высоты трех тысяч метров. Позже пресс-служба авиакомпании «Победа» подтвердила посадку самолета на запасном аэродроме Махачкалы.

17 июня Boeing 737-800 компании Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, подал экстренный сигнал над Черным морем. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. Посадка прошла благополучно.

Ранее самолет с пассажирами рухнул на дорогу в США.