Подавший аварийный сигнал самолет приземлился в Махачкале

Пассажирский самолет, следовавший из Гюмри в Москву и подавший аварийный сигнал, приземлился в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Победа» в Telegram-канале.

«Рейс Победы DP-856, следовавший по маршруту Гюмри–Москва, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме г. Махачкалы», — говорится в сообщении.

В данный момент специалисты оценивают техническое состояние самолета.

Ранее сообщалось, что воздушное судно менее чем через час после взлета подало сигнал «general emergency» и начало снижение до высоты 3 тыс. м.

17 июня Boeing 737-800 компании Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, подал экстренный сигнал над Черным морем. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. Посадка прошла благополучно.

Ранее самолет с пассажирами упал на дорогу в США.