Пассажирский самолет, летевший в Москву, подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Гюмри (Армения) в Москву, подал сигнал тревоги и приступил к снижению. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Boeing вылетел из Гюмри в 11:24 по мск. Менее чем через час был подан сигнал «general emergency», самолет снизился до высоты 3 тыс. м.

Похожий инцидент произошел 17 июня с Boeing 737-800 Smartavia на рейсе Сочи — Архангельск. Около 23:00 по мск борт подал сигнал 7700 над Черным морем. Этот код означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на самолете. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. Посадка прошла благополучно.

В мае самолет швейцарской авиакомпании SWISS, подавший сигнал бедствия в небе над Казахстаном, приземлился в аэропорту Алма-Аты.

Ранее самолет, летевший в Москву из Владивостока, экстренно сел в Хабаровске.